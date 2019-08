Écarté de la sélection masculine de basketball depuis lundi soir, Abdourahmane Ndiaye « ADIDAS » a tenu ce matin un point de presse à l’hôtel Le Ndiambour de Dakar. L’ancien coach des Lions est notamment revenu sur la question qui a créé la polémique de cette semaine, à un mois du mondial de basket-ball.

C’est un Abdourahmane Ndiaye très relax qui a fait face aux journalistes en point de presse ce matin, suite à sa non reconduction et à la nomination en début de semaine de Moustapha Gaye au poste de sélectionneur des Lions du Basket. Très désolé de cette situation, « ADIDAS » est revenu sur son arrivée sur le banc de la sélection nationale. « Lors du tournoi de la zone 2, j’étais assis sur les tribunes regardant Stéphane Dumas coacher l’équipe, je me suis tout de suite posé la question: qu’est-ce que je faisais là-bas ? moi aussi, je sais ce que je vaux. Cela m’a interpellé et par la suite j’ai décidé de rentrer au bercail et de faire bénéficier à mon pays mon expertise« , rappelle monsieur Ndiaye.

Il continue en lâchant : »Alors je suis venu proposer mes services à Me Babacar Ndiaye. Je lui ai dit que je veux travailler pour mon pays, je veux travailler pour le Sénégal. Et par la suite, nous nous sommes entendus sur des termes à savoir sur un contrat de qualification (pigiste) de novembre 2017 à février 2019. Il m’a demandé comment on allait faire pour mon salaire, je lui ai répondu que je ne vais pas m’aventurer à lui demander un salaire, ce qui m’importe le plus c’est de travailler pour mon pays. Alors on s’est mis d’accord sur un salaire de 18 millions qu’ils devaient me payer en trois tranches de 6 millions. On n’a commencé à travaillé comme il se devait. Jusqu’à ce que je fasse ma fameuse sortie là, où je demandais les conditions de performances de l’équipe, cette sortie qui m’a valu…Voilà !« , apprend Abdourahmane Ndiaye.

Si le scenario de la rupture de son aventure avec la fédération a surpris plus d’un, Abdourahmane a révélé aujourd’hui son périple au sein de l’équipe depuis cette sortie. « Après cette sortie j’ai tout entendu, par exemple qu’ils n’étaient pas d’accord sur ma stratégie de communication, qu’ils allaient me rappeler mes obligations comme ça tiennent. Mais où était ce contrat, le contrat qui me liait à ces obligations. Parce que j’ai travaillé de novembre 2017 à Février 2019 sans contrat. Et ce que les gens ne savent pas c’est que depuis cette sortie le président (Babacar Ndiaye) ne m’adresse plus la parole. Peut-être qu’il me saluait mais qui sait ? Même mon assistant l’a remarqué quand on était au Nigeria pour ensuite appelé Maguette (DTN) pour lui demander de parler à Babacar Ndiaye sur son comportement, qu’il devrait changer à mon égard. Et pire, depuis lors, je suis resté huit mois sans percevoir mes émoluments. Ils ont cessé de me payer mes indemnités sous prétexte qu’ils me sanctionnaient« , regrette « ADIDAS ».

Ce qui est sur est que cette sortie de Abdourahmane Ndiaye est loin d’être le dénouement de ce couac qui l’oppose à l’instance du Basketball sénégalais, à juste quelques semaines du début de la Coupe du Monde de Basket. Attendons de voir les comment les gens de la Fédération vont réagir à cette sortie de Abdourahmane Ndiaye « ADIDAS ».

wiwsport.com