En prélude de la rencontre cruciale opposant l’équipe nationale locale du Sénégal à celle du Liberia prévue ce samedi au Stade Leopold Sedar Senghor, le sélectionneur national, Serigne Saliou Dia a décidé d’appeler en renfort quatre joueurs sénégalais ayant pris part à la Coupe du monde des moins de 20 ans jouée en Pologne en juin dernier.

D’après Serigne Saliou Dia, cela est du à l’inefficacité de ses attaquants lors de la phase aller perdue contre le Liberia(1-0). « On les ai appelés pour qu’il marquent des buts. On a également besoin de la vitesse, de plus de percussions sur les couloirs. Mais aussi les joueurs qui ont de l’expérience et de vécu en équipe nationale. On est encompétition et nous avons le pouvoir de corriger les lacunes pour pouvoir avancer. », a expliqué le technicien sénégalais dans un entretien accordé à wiwsport.com.

Ces quatre internationaux sont les attaquants de Casa Sport Youssoupha Badji et Lamine Danfa, le milieu de terrain de l’academy Oslo FC, Dion Lopy et le pensionnaire de Diambars, Ousseynou Niang. Pour rappel, les quatre mondialistes ont déjà effectué une séance d’entrainement avec le groupe.

wiwsport.com