Dans les coulisses, la transaction officielle. En effet, Arsenal FC vient d’officialiser un transfert record. C’est Nicolas Pépé, l’ex-attaquant de Lille qui est fait l’africain le cher, vu le montant de son transfert.

Depuis ce jour, mercredi 31 Juillet 2019, Nicolas Pépé, le jeune attaquant de 24 ans qui a pesé 23 buts et 12 passes décisives en 45 matches avec Lille, devient le footballeur africain le plus cher de l’histoire, devant Cédric Bakambu (74 millions de Villarreal à Beijing Guoan), Pierre-Emerick Aubameyang (63 millions de Dortmund à Arsenal), Naby Kéita (60 millions de Leipzig à Liverpool) Mohamed Salah (42 millions de la Roma à Liverpool) et Sadio Mané (41, 20 millions de Southampton à Arsenal).

Le montant du transfert s’élève à 80 millions d’euros hors bonus soit plus de 52 milliards de Frs Cfa ou plus exactement : 78 millions 464 mille 356 euros. Comme prévu, Pépé s’engage pour 5 ans.

wiwsport.com