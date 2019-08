Quatre joueurs sénégalais ayant pris part à la Coupe du monde des moins de 20 ans jouée en Pologne en juin dernier, ont été appelés pour renforcer la sélection locale devant faire face à celle du Liberia, samedi, en match comptant pour le premier tour des éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN).

Ces quatre internationaux appelés en renfort sont Youssoupha Badji et Lamine Danfa (Casa-Sports), Dion Lopy (Oslo FC) et Ousseynou Niang (Diambars). Battue (0-1) dimanche dernier lors de la manche aller du premier tour des éliminatoires du CHAN 2020, l’équipe nationale locale dirigée par Serigne Saliou Dia doit jouer son va-tout ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor.

Les éléments appelés en renfort ont été quarts de finalistes de la Coupe du monde et avaient également atteint la finale de la CAN U20 en février dernier à Niamey (Niger).Le groupe a démarré sa préparation mardi en perspective de la manche retour du premier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Le Sénégal, après avoir pris part aux deux premières éditions du CHAN en 2009 et 2011, est resté à quai pour les trois éditions suivantes en 2014, 2016 et 2018.

