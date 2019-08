L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball a réagi sur la non-reconduction du désormais ex-coach des Lions Abdourahmane Ndiaye « Adidas ».

Baba Tandian trouve cela inexplicable mais surtout inélégant de la part de la FSBB. Voici quelques extraits de l’entretien avec nos confrères du quotidien Stades qu’a repris Basket221 !

«Je trouve que c’est mesquin, inélégant et pas du tout joli… On ne doit pas se permettre d’éjecter comme ça quelqu’un à qui on vient tout juste de proposer un contrat qu’il était en train d’étudier avec ses conseillers juridiques… Il lui en veulent à mort depuis qu’il a poussé un coup de gueule en réclamant de meilleures conditions au sein de l’équipe nationale… Le virer de la sorte, c’est irrespectueux et Adidas ne mérite pas ça»

