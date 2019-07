La page de la Coupe d’Afrique des Nations tournée, place aux compétitions internationales des clubs. Génération Foot, seul représentant du Sénégal en Afrique, après le forfait de Teungueth Fc en coupe Caf, sera défiée par les Libériens de Lprc Oilers, en préliminaires de la Ligue des champions.

En attendant de connaître le champion de la saison 2018-2019, la Caf lance les compétitions de sa nouvelle saison des clubs. Marquée par le fiasco lors de la finale retour de la Ligue des Champions entre les Marocains du Wydad de Casablanca et les Tunisiens de l’Esperance de Tunis, la précédente saison laisse un goût d’inachevé. Une « panne de la Var » a été à l’origine de la suspension de la manche retour de la finale. La Caf a annulé le verdict du trio arbitral qui avait déclaré champions les Tunisiens, reprogrammant du coup la finale « sur terrain neutre ».

Et pour la présente édition, les Académiciens de Génération Foot qui retrouvent la compétition deux ans après leur première expérience, connaissent leurs premiers adversaires des préliminaires de la Ligue des Champions 2019-2020. Les champions du Sénégal croiseront les Libériens de Lprc Oilers, le mois prochain, en préliminaires de la Ligue des Champions. Les Académiciens de Deni Biram Ndao auront l’avantage de recevoir en dernier lieu.

Le match retour qui pourrait être décisif est prévu au Sénégal, entre le 23, 24 et 25 août prochains. La manche aller est programmée deux semaines plus tôt (9, 10 et 11 août). Le vainqueur de ce premier double duel des préliminaires héritera du vainqueur entre Dekadaha Fc (Somalie) et le Zamaleck, vice-champion de l’Egypte. Les dates des 13, 14 et 15 septembre prochains sont retenues pour les manches aller, alors que le retour est prévu deux semaines plus tard (27, 28 et 29 septembre). A signaler que le Wac de Casablanca, l’Espérance de Tunis et le Tp Mazembé sont exemptés de ce premier tour.

Très tôt largué il y a deux ans lors de sa première participation à la Ligue des Champions, Génération Foot se donne le défi de mieux faire cette fois. Mais si le premier cap (libérien) semble à leur portée, le second le serait moins. Les Egyptiens du Zamaleck, potentiels favoris face aux Somaliens, sont un foudre de guerre.

Il faut noter que le Sénégal ne sera pas représenté en Coupe de la Caf, le second challenge international des clubs. Teungueth Fc, vainqueur de la Coupe du Sénégal, ayant, en effet, déclaré forfait. Un problème de moyens financiers est la principale cause du forfait des Rufisquois.

Lesoleil