Terrassé par Modou Lo, le chef de file de Tay Shinger a également perdu au plan financier. Eumeu Sène s’est vu délester de 810.000 par le Cng, là où le nouveau roi des arènes a perdu 770.000 CFA, nous renseigne le journal les échos.

Un malheur ne vient jamais seul. En plus de perdre son combat face à Modou Lô, Eumeu Sène a perdu 810.000 francs Cfa. C’est le montant de la sanction pécuniaire que lui a infligée le Cng de lutte. L’ancien roi des arènes a bravé deux interdits, le dépassement du temps accordé pour la préparation mystique, qui est de 41mn (10.000 F Cfa par minute) et un surplus d’accompagnants de 40 personnes (10.000 F Cfa par personne : 400.000 francs Cfa).

Quant à son adversaire et vainqueur du combat Modou Lô, il n’a perdu que 770.000 francs Cfa, pour un dépassement du temps de préparation mystique de 40 minutes (400.000), un surplus d’accompagnants évalué à 39 personnes (390.000 Cfa). Ce qui fait un total de 770.000 francs Cfa. Les deux lutteurs ont d’ailleurs laissé 1,580 million dans les caisses du Cng. En outre le Comité national de gestion de la lutte a perçu, rien que les deux dernières grandes affiches Lac 2 et Boy Niang et Modou Lô et Eumeu Sène, la rondelette somme de 6,580 millions francs Cfa. Pour rappel, le Cng a coupé plus de 5 millions de F Cfa sur les reliquats des cachets de Lac 2 et Boy Niang, qui se sont affrontés récemment.

