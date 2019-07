Les réseaux sociaux prennent une importance croissante dans la vie quotidienne mais ont, d’après le coach des Lionnes du Basket, Cheikh Sarr, des répercussions immédiates pas très souvent bonnes sur les performances de ses joueuses.

Aujourd’hui, les informations et commentaires passent par ces nouveaux moyens de communication. Chaque réaction, bonne ou mauvaise, a des effets psychologiques pas trop favorables et le monde du basketball n’y échappe pas.

« Je pense que les sénégalais doivent nous aider, avec les réseaux sociaux, c’est très compliqué. Quand les gens font des commentaires sur certaines joueuses, d’autres se voient un peu en manque de considération et veulent démontrer quelque chose sur le terrain quelles qu’en soient les conséquences. C’est difficile. Tu vois une joueuse, qui est en forme avec un état d’esprit extraordinaire, le lendemain, tu la vois baisser les bras parce que tout simplement elle a entendu des choses. Donc nous, c’est ce cadrage sur lequel on est entrain de travailler mais bouff les réseaux sociaux on n’y peut rien. C’est à la joueuse d’avoir une mentalité très forte », affirme le sélectionneur au micro de Dakaractu.

Wiwsport.com