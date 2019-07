L’équipe du Sénégal a besoin d’être régénérée avec du sang neuf, notamment à certains postes, en vue des échéances de 2021, estime l’ancien arrière droit des Lions Ferdinand Coly.

« Les échéances vont vite arriver, mais malgré tout il faudra du sang neuf », a confié Coly à l’APS, en marge de l’émission « Sports 2S », diffusée lundi soir sur la chaîne privée 2STV.

Ferdinand Coly souligne également qu’il est nécessaire d’engager une dynamique de remobilisation après la finale ratée de la CAN 2019, estimant que certains postes ont besoin d’être renforcés. « Du sang neuf doit être apporté sur le côté droit avec (Youssouf) Sabaly qui doit pouvoir jouer à son véritable poste », a indiqué l’ancien arrière droit des Lions.Selon lui, la sélection sénégalaise a besoin d’un gaucher en renfort sur le côté gauche de sa défense.

« Au milieu de terrain, on aura besoin de plus de qualité technique tout comme au poste d’attaquant », a ajouté le capitaine des Lions à la CAN 2006.« Nous avons besoin d’impulser une nouvelle dynamique parce que d’abord il y a des joueurs qui ont beaucoup joué cette saison », a-t-il argumenté, insistant sur la nécessité de prendre en charge une telle donnée.

