L’absent le plus présent ce dimanche à l’occasion du choc royal entre Eumeu Sène et Modou Lo a été Ama Baldé, une absence qui soulève sans doute chez les amateurs de la lutte des soupçons de division.

Et l’ex Roi des arènes, détrôné ce dimanche 28 juillet par le Rock des Parcelles Assainies, a minimisé cette situation disant que le fils de Falaye Baldé reste son jeune frère même s’il ignore les raisons de sa non présence. « Je ne sais pas pourquoi Ama Baldé n’est pas venu au stade. Mais lui et Boy Niang 2 sont tous mes jeunes frères », affirme l’ex Roi à travers ces écrits recueillis par Leewtoo.

Si Ama Baldé n’a pas répondu présent à son frangin, ce n’est pas le cas pour Boy Niang 2, qui selon Eumeu Sène, s’est beaucoup investi sur ce combat. « Boy Niang 2 s’est beaucoup investi dans ce combat. Après ma défaite dimanche, il est resté à la maison jusqu’à 2h du matin. Je le remercie pour ce geste ».

Après tout ça, normal de se demander si l’héritier de Falaye Baldé est en parfaite harmonie avec Eumeu Sène et le fils de Degaulle. Ces supposés conflits sont constatés également lors de l’open presse de Boy Niang 2 causé par l’absence d’Ama Baldé. Important de rappeler aussi qu’Ama Balde et Balla Gaye 2, le pire ennemie du Tay Shinger dans l’arène, sont très proches ces dernières années. Une proximité qui dérange plus qu’elle n’arrange. Un duo, qui a provoqué des bisbilles à Guédiawaye comme à Pikine.

Wiwsport.com