Plus d’une semaine après la fin de la compétition, l’arbitre central camerounais, Alioum, revient sur sa performance au cours de la récente Coupe d’Afrique des Nations tenue en Egypte notamment, sur la finale de cette 32e édition, qui opposait le Sénégal et l’Algérie, dans une interview accordée au quotidien camerounais « Le Jour ».

Pour Alioum Sidi, sa désignation comme arbitre de la finale de cette 32e édition de la CAN n’a pas été une surprise. «Il y avait d’autres arbitres. Mais toutes les appréciations faites à mon égard me faisaient croire que je serais désigné pour cette finale. Le Cameroun ayant déjà été éliminé, j’étais un peu plus conforté…Dès ce moment, j’ai pris la résolution de me battre pour ramener aussi une médaille d’or au pays. Dieu merci, ça s’est bien passé», déclare-t-il dans les colonnes du journal.

L’arbitre international camerounais affirme qu’au terme de cette finale remportée par l’Algérie un but à zéro face au Sénégal, «tout le monde était content». Même les Sénégalais qui se sont vus refuser un penalty à la 60e minute de jeu suite à une vérification vidéo, étaient satisfaits selon lui. «Les Sénégalais étaient très contents, plus que les Algériens même… Tout le monde était content à la fin. Les Sénégalais aussi avaient eu un cas similaire lors de leur match de quart de finale, où ils ont eu un cas de main dans la surface de réparation et l’arbitre a refusé de siffler le penalty», affirme Alioum Sidi.

Le retour du trio arbitral camerounais (Alioum Sidi, Evariste Mekouandé et Elvis Noupoue) ayant pris part à la récente CAN Egypte 2019 n’était peut-être pas triomphal, mais c’était «un accueil formidable», estime Alioum Sidi, l’arbitre camerounais désigné par la CAF pour diriger la finale disputée le 19 juillet 2019 entre le Sénégal et l’Algérie. «On a été surpris. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons constaté comme si c’est tout le Cameroun qui était à l’aéroport. Nous avons été tellement touchés. Les mots ne seront pas assez forts pour exprimer ce que nous avons ressenti», confie l’arbitre ayant dirigé le match d’ouverture et la finale de cette grande compétition organisée sur le continent.

Wiwsport.com