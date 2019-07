Après avoir mené le Maroc en Coupe du Monde puis en 8e de finale de Coupe d’Afrique des Nations, Hervé Renard a pris la décision de quitter les Lions de l’Atlas pour les Saoudiens.

Le Français vient d’annoncer qu’il prenait les rênes de la sélection saoudienne, informe Footmercato. La fédération d’Arabie Saoudite de football a confirmé cette information sur les réseaux sociaux. Renard devra mener les Faucons à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde chez le voisin et rival politique, le Qatar.

Heureux de démarrer une nouvelle aventure en Arabie Saoudite sur un nouveau continent !

Happy to start a new adventure in Saudi Arabia on a new continent ! pic.twitter.com/AcoyND9kxb

