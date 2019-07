Le tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe du Monde de football Qatar s’est déroulé ce lundi, et les 28 équipes africaines les plus moins classées se disputeront les places des phases de groupe qualificatives au prochain mondial de 2022.

Seules 28 sélections africaines sont concernées par ce tirage au sort: celles les moins bien classées au Classement FIFA/Coca-Cola du mois de juillet 2019. Ces équipes s’affronteront en matchs de barrage aller/retour. Ainsi, les pays qui devront disputer phases préliminaires sont : la Somalie , l’Érythrée , Djibouti , les Seychelles, Sao Tomé, le Tchad, le Soudan du sud , la Gambie , l’Ile Maurice , le Liberia , l’Éthiopie , les Comores, le Botswana , le Lesotho, l’Eswatini, la Guinée Équatoriale, le Rwanda, le Burundi, le Soudan, le Togo, le Malawi, l’Angola, la Guinée Bissau, le Mozambique, la Sierra Leone, la Namibie, le Zimbabwe, la Tanzanie.

Les 14 vainqueurs rejoindront les 26 meilleures équipes du continent, exemptés de ce premier tour pour former un groupe de 40 au deuxième tour. On procédera alors à un nouveau tirage pour former 10 groupes de 4 équipes. Les 10 premiers des poules seront ensuite qualifiés pour des matchs de barrages aller /retour. Et les cinq vainqueurs de ces matchs de barrages seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 !

wiwsport.com avec FIFA