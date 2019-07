Le tirage au sort de l’Afrobasket Féminin 2019, qui aura lieu au Sénégal à partir du 10, vient d’être effectué à l’hôtel Radisson.

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique partage la poule A en compagnie de la Cote d’ivoire et de l’Egypte. Le Nigeria, tenant du titre, se retrouve dans le groupe B avec la Tunisie et le Cameroun. L’Angola, finaliste en 2015 et co-pays le plus titré (11 sacres en 15 finales), figure dans le groupe C avec la RDC et le Mali. La Mozambique, tombe dans le groupe C, qu’il partage avec le Kenya et le Cap vert.

Rappelons que, le Sénégal aura des avant-goûts avec ses futures adversaires à l’occasion du tournoi de Dakar prévu à partir du 3 août pour une préparation. Et pour cette 24e édition, la formule va changer puisse que les 12 équipes seront reparties en quatre poules de trois. Et ce sont les premières de chaque poule qui seront directement qualifiées en quart-de finale. Les 2e et 3e s’affronteront en barrage pour compléter le tableau des quarts.

Les résultats du tirage se présentent comme suit :

Groupe A : 1. Cote d’ivoire ; 2. Egypte ; 3. Sénégal

Groupe B : 1. Tunisie ; 2. Cameroun ; 3. Nigeria

Groupe C : 1. Angola ; 2. RDC ; 3. Mali

Groupe D : 1. Kenya ; 2. Cap-Vert ; 3. Mozambique

Wiwsport.com