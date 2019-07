Le FIBA AfroBasket féminin, la plus grande compétition de basketball féminin du continent se disputera à partir du 10 à Dakar. Le tirage au sort officiel vient d’être effectué à l’hôtel Radisson. L’occasion idéale pour feuilleter l’historique de cette équipe nationale féminine dans cette grande compétition continentale.

Pour cette 24e édition, le Sénégal, vice-champion d’Afrique partage la poule A avec la Cote d’ivoire et l’Egypte. L’équipe du Sénégal féminine de basket-ball, qui accueille la Coupe d’Afrique veut reconquérir le titre à domicile. Retour sur le parcours des Lionnes dans cette compétition :

Cette équipe du Sénégal a été onze fois championne d’Afrique en 22 éditions (1974, 1977, 1979, 1981, 1984, 1990, 1993, 1997, 2000,2009 et 2015). Elle a aussi été sept fois vice-championne d’Afrique (en 1968, 1975, 1983, 1994, 2005, 2007, 2011 et 2017) et trois fois médailles de bronze en 1970, 2003 et en 2013. Elle devient ainsi la plus titrée à l’échelle du continent chez les dames.

L’équipe sénégalaise n’a jamais ratée un podium des Jeux Africains depuis 1963, avec un impressionnant palmarès de sept titres de championnes (1965, 1973, 1978, 1995, 1999, 2007 et 2011), une finale perdue en 1991 et deux médailles de bronze (1987 et 2003).

A noter que, la joueuse sénégalaise Mame Maty Mbengue est la basketteuse la plus titrée du continent avec 8 titres et 5 titres de MVP (Afrobasket 1981, 1984, 1990, 1993 et 2000 et 2 aux Jeux africains (1995 et 1999). Important de rappeler aussi que les Lionnes sont restées sur le podium continental depuis 1990, un record de longévité équivalent à celui de l’Angola chez les hommes.

