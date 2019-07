L’humiliation du siècle ? Modou Lo inflige à Eumeu Sène sa première défaite depuis son accession au pouvoir sur un KO « Incalculable » et le détrône du coup du titre de »roi » des arènes.

Ce dimanche 28 juillet 2019, le Rock des Parcelles Assainies remporte le drapeau Youssou Ndour devant Eumeu Sène. Ses larmes coulent sans retenue après avoir réussi un exploit qui sera chanté pendant des années et des années. Xaragne a fait mordre la poussière au Tay Shinger sur un KO, que personne n’aurait imaginé. Il l’avait promis, il l’a finalement fait comme il l’avait soutenu devant ses supporters.

Eumeu Sène est sorti de l’enceinte avec une mine pas trop habituelle. Le visage triste, l’enfant de Pikine voit son règne prendre un coup.

Le combat

C’est peu après 20 heures que l’arbitre a lancé les hostilités. Des pas de recul chez Modou Lo s’ensuivent avant qu’Eumeu Sène n’aille à l’assaut du Rock, une chose rare chez Xaragne Lo qui n’avait pas l’habitude de reculer devant ses adversaires. Eumeu Sène amorce une attaque, ce qui n’a jamais été son point fort d’après les techniciens de la lutte. Il tente un coup mais le Rock des Parcelles Assainies s’extirpe du piège et rétorque avec des uppercuts, qui envoient le Tay Shinger au sol. Et le même scénario se reproduit. Modou Lo bat une nouvelle fois Eumeu Sène et l’humilie cette fois.

Modou Lo déjoue certains pronostics et met ainsi fin au règne d’Eumeu Sène. Xaragne Lo peut ainsi se proclamer nouveau roi.