À Monrovia depuis quelques jours l’équipe locale du Sénégal s’apprête à jouer un match décisif ce dimanche à 16h00 face au Liberia, une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la phase aller des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2020 réservée uniquement aux joueurs locaux, Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

Dans cette interview exclusive accordée à wiwsport.com, le sélectionneur de l’équipe locale, Sérigne Saliou Dia revient sur la préparation du groupe et évoque la rencontre de ce dimanche.

Pouvez-vous revenir sur la préparation de l’équipe nationale ?

Cela fait un mois 10 jours qu’on a démarré la phase de préparation au Centre Jule François Bocandé. Qui consiste à mettre en place un groupe compétitif. On avait pu superviser presque une soixantaine de joueurs donc Il fallait voir leurs capacités. On a commencé avec 26 joueurs pour un stage d’une semaine, puis un autre stage avec le nombre de jeunes. C’est par la suite que nous avons convoqué à nouveau un groupe de 30 joueurs et même avec cet effectif on nous signaler d’autres talents qu’il fallait tester. On a essayé de mettre en place ce groupe. Malheureusement, il eu beaucoup de jeunes qui sont partis faire tes tests à l’extérieur. Il ya d’autres qui avaient des soucis administratifs (NDLR problème de papier). Mais on se consente de peu qu’on a , même si les autres étaient les joueurs très importants qui pourraient aider cette équipe locale. Mais comme je le dis, tous les joueurs sont importants. On a essayé de travailler quelques choses de mettre en place des stratégies avec ce groupe. Au final, je pense qu’on détient le meilleur 21 possible.

La phase de préparation coïncidant avec la Coupe d’Afrique Seniors dont le Sénégal a disputé la grande finale de la cette édition, n’a t-elle eu pas un impact sur les prévisions financières de votre séjour au Centre Jule François Bocandé ?

Non ! Il n’ya pas eu de grand problème. Je pense qu’on a fait une très bonne préparation ou toutes les conditions étaient réunies. La fédération a fait un bond à avant en mettant en place le centre Touba Dialaw qui n’a rien à envier aux autres. Il y a le confort qu’il faut. Tu as la possibilité de s’entrainer sur deux pelouses au choix naturelle ou artificielle. On ne se plaint pas. On a d’ailleurs terminé la préparation avant de venir ici (Liberia) à l’hôtel, où les conditions étaient très bien. Donc sur cet aspect, je pense que ce soit l’état ou la fédération, ils ont mis en place une politique ou les équipe auront cette possibilité de faire leurs préparations tranquillement sans soucis majeur. On a fait une très bonne préparation dans un cadre très chic.

Comment comptez-vous aborder la rencontre de ce dimanche ?

On joue un match pour le gagner. Mais il faut rappeler que la rencontre se jouera sur deux manches. La première, c’est ici au Liberia et la deuxième chez nous au Sénégal. Donc tous les deux matchs seront extrêmement importants. Il va falloir comme je l’ai dis tantôt mettre une très bonne stratégie. Avoir un bloc très compact. Etre fort mentalement et prêt à affronter le public qui est tout le temps très chaud. C’est une équipe qui essaye souvent d’emblée le match donc il va falloir qu’on soit très solide et qu’on parte très organiser. Je pense qu’on a des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais l’objectif encore une fois reste de réaliser un résultat positif pour qu’on puisse aborder la deuxième manche avec beaucoup plus de sérénité.

Que savez-vous sur l’équipe adverse, le Liberia ?

On ne connait pas trop l’équipe. On a juste un CD, quand tu surfes sur internet pour voir leurs derniers matchs. On n’y trouve pas grande chose. On se contente juste sur un match qui date des dernières éliminatoires de la Chan contre la Mauritanie. Mais quand-meme ça nous a permis d’avoir des idées sur l’équipe, sur son organisation, même si cela pourrait changer. Mais dans l’ensemble on va se focaliser plus sur nous. Et je pense que tout match, il y a un round d’observation où on met une très bonne stratégie pour pouvoir observer l’adversaire voir ses intentions et mettre en place ce qu’on veut.

Quel est l’état d’esprit actuel du groupe ?

Je pense que l’état d’esprit est au beau fixe. Les joueurs sont très conscients de ceux qui leurs attend. Je pense que cela fait 3 éditions que le Sénégal n’a pas réussi à franchir les phases éliminatoires. Les jeunes sont bien conscients, s’ils veulent écrire leur propre histoire, il va devoir passer cette étape et qualifier pour cette fois ci devant le Liberia. Ils sont très motivés et gonflés à bloc. Rien que cela on ne peut s’attendre à un résultat positif.

wiwsport.com (propos recueillis par Anta Ndiaye)