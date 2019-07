Ce n’est plus vraiment un secret mais cela se confirme. Dans les prochaines, Gana Gueye sera un joueur du PSG et Marco Silva, l’entraîneur d’Everton, s’est exprimé sur la situation de son milieu de terrain et espère que celui-ci sera vite remplacé.

« Si Gana s’en va, nous devons le remplacer et un joueur de ce profil doit arriver. Un numéro 6 doit arriver et pouvoir jouer. Nous ne savons pas ce qu’il va se passer avec Gana. Il y a beaucoup de spéculations mais voyons ce qu’il va se passer dans les prochains jours », explique le coach portugais au sortir d’un tournoi amical au micro de Footmercato. « Je lui ai parlé. En ce moment, il est en vacances et se repose, il le doit, et on verra la suite. Il n’y a rien de nouveau, ni de sûr. Nous verrons. »

Après une Coupe d’Afrique des Nations réussie, Idrissa Gueye (29 ans) se dirige vers le Paris Saint-Germain pour un transfert de 32 M€. Si le Sénégalais est attendu en début de semaine prochaine dans la capitale française, son futur ancien club lui cherche déjà un successeur. D’après RMC, la visite médicale du Vice-Champion d’Afrique est prévue demain à l’hôpital américain de Neuilly.

Wiwsport.com