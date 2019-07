L’équipe nationale locale du Sénégal vient de perdre sa rencontre contre le Libéria comptant pour la phase aller des éliminatoires au prochain championnat d’Afrique des Nations (CHAN ).

Les poulains de Serigne Saliou Dia se compliquent davantage les tâches. Battus par le Libéria cet après midi sur la plus petite des marges (1-0), les coéquipiers de Madicke Kane ont été impuissants devant une équipe bien en place et devront obligatoirement gagner le match retour à Dakar prévu dans une semaine avec un but d’écart.

L’unique but de la rencontre a été marqué par Christopher Jackson à la 90′ minute de jeu.

