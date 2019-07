L’ancien sélectionneur de l’équipe Algérienne, Christian Gourcuff n’a pas tari d’éloges à la sélection nationale du Sénégal, vice championne d’Afrique.

Invité d’honneur de la sixième édition de l’association Yathi Breizh dirigé par l’ancien international de Basket, Kabir Pene, le technicien français a loué les qualités de l’équipe d’Aliou Cissé. Il estime que le football Sénégalais se porte bien et qu’il ne faut pas dramatiser la défaite du Sénégal contre l’Algérie en finale de la Can(1-0).

« Déjà ce n’est pas mal. Je pense qu’il faut se détacher d’une défaite. Ce n’est pas parce on n’est battu contre la cour du jeu en finale de la Can que c’est un drame, le plus important c’est qu’il y a une dynamique il y a la qualité. J’ai joué un match avec l’équipe nationale de l’Algérie contre le Sénégal lors de la Can 2015. J’ai eu la chance de gagner mais je savais que le Sénégal dispose d’un groupe de qualité, de belle génération », estime le français en séjour au Sénégal depuis quelques jours.

Pour l’ancien entraîneur du club qatari d’Al Gharrafa, le Sénégal fait partie du lot restreint des meilleurs d’Afrique voire le meilleur. « Je pense que le Sénégal est peut-être la meilleure équipe d’Afrique car il y a un réel potentiel et un entraineur sénégalais qui est compétent. Tout les éléments sont réunis », a affirmé le technicien français toujours au micro de wiwsport.com.

« Après, c’est le développement du football qui permet de faire durer les résultats et surtout à la base », a-t-il ajouté.

wiwsport.com