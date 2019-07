Les éliminatoires de la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Cameroun 2020 ont démarré ce week-end. Les locaux du Sénégal entrent en lice à partir de ce dimanche dans le cadre de la phase Aller de ces éliminatoires.

Le Sénégal, dans la zone Ouest A, fera face au Libéria, cet après midi. La rencontre est prévue à 16 heures (GMT), au stade Antoinette Tubman. Avant la manche retour à Dakar, une semaine après, le 02 août prochain.

Les poulains de Serigne Saliou Dia très engagés à retrouver le CHAN après trois éditions manquées devront réaliser un résultat positif avant la phase retour « Je pense que l’état d’esprit est au beau fixe. Les joueurs sont très conscients de ceux qui leurs attends. Je pense que cela fait 3 éditions que le Sénégal n’a pas réussi à franchir les phases éliminatoires. Les jeunes sont bien conscients, s’ils veulent écrire leur propre histoire, il va devoir passer cette étape et qualifier pour cette fois ci devant le Liberia. Ils sont très motivés et gonflés à bloc. Rien que cela on ne peut s’attendre à un résultat positif, a précisé Serigne Saliou Dia, le sélectionneur de l’équipe locale au micro de wiwsport.com.

A l’aller, un quatuor d’arbitres mauritaniens, désigné par la Confédération africaine de football (CAF), sera au sifflet. L’arbitre central Abdel Aziz Mohamed Bouh, sera assisté par Kalidou Demba BA et Mohamed Yahia Youssouf Mahmoud. Mathioro Diabel officiera comme 4e arbitre. Fah Condé, de nationalité guinéenne, est désigné commissaire du match.

Pour rappel, la dernière édition avait été remportée par le Maroc. Ce dernier, vainqueur de la 5e édition remet ainsi son titre en jeu.

Dimanche 28 juillet

Tchad – Guinée Equatoriale

Centrafrique – Sao Tomé-et-Principe

16h : Bénin – Togo

16h : Libéria – Sénégal

19h : Tanzanie – Kenya

