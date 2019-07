Les Lionnes du Senegal vont disputer un tournoi international à Dakar, du 3 au 5 août prochain au stadium Marius Ndiaye, informe le journal Le Quotidien.

Un tournoi qui va regrouper la Côte d’Ivoire, l’Angola et l’Egypte qui remplace la Tunisie qui a finalement renoncé. Et selon Me Babacar Ndiaye qui livre l’information : «C’est pour permettre à l’équipe d’avoir quelques matchs avant le début de la compétition, mais aussi c’est une manière d’offrir au son public un moment de communion avec son équipe». A noter que les Lionnes ont récemment participé à un tournoi en Chine.

De retour de la Chine, les lionnes poursuivent toujours la préparation. Les filles de Cheikh Sarr ont repris l’entrainement ce jeudi au Dakar Arena. Elles ne sont plus que 17, après que Lolly Ndiaye et Warkha Mboup aient quitté le groupe.

Basketsenegal