Lors de l’open press de Gora Sock, futur adversaire de Tyson 2, Papa Sow avait profité de l’occasion pour donner son point de vue sur l’affaire Tapha Gueye / De Gaulle, mais évoquant aussi sa prochaine sortie.

L’écurie Fass traverse des moments difficiles suite aux attaques contre Tapha Guèye par le monde de la lutte. Lors de la préparation de son combat contre Lac 2, De Gaulle avait dénoncé le comportement du directeur technique de Fass qui aurait tenté de lui faire chanter en voulant lui demander la somme de 500.000 F s’il veut qu’il confie la clé de la victoire à son fils Boy Ninag 2. Et concernant Papa Sow, il donne son point de vue en soutenant que Tapha Guèye peut librement donner des conseils au fils de De Gaulle qu’il considère comme son propre fils.

« A Fass, nous avons un bureau, des gens beaucoup plus habilles à parler sur le problème de interne de l’écurie. Mais, je ne resterai jamais bouche bée à constater qu’un lutteur se fasse humilier publiquement. Je trouve que la sortie de Balla Diouf dans l’écurie a été une erreur. On doit sécuriser l’écurie. Avant de faire des sorties incendiaires dans les médias, on devrait convoquer le lutteur d’abord et discuter en interne. Pour ce qui est de Tapha Guèye, ce n’est pas mon problème. Il peut librement donner des conseils au fils de De Gaulle qu’il considère comme son propre fils », a lâché Papa Sow avant de poursuivre.

Et concernant sa prochaine sortie, il se dit prêt à affronter Boy Niang 2. « Je n’ai peur de personne. J’ai fait mes preuves dans l’arène. Pour Boy Niang 2, si le combat est démarché, je suis prêt pour en découdre avec lui », a-t-il dit au micro de Luttetv.

