L’UEFA a dévoilé ce vendredi les dix candidats pour le prix du meilleur but de la saison 2018-19 de l’UEFA. Le gagnant sera choisi par les internautes qui voteront sur le site Internet de l’UEFA.

Ismaila Sarr est le seul sénégalais présent sur cette liste de 10 buteurs qui ont inscrit selon l’UEFA les plus beaux buts de la saison 2018-2019. Le jeune attaquant des lions a fait une belle saison avec le Stade Rennais avec 8 buts en championnat et 4 en Europa league. Sa superbe volée réalisé le 20 septembre dernier face au Jablonec en Europa league. C’est d’ailleurs, selon l’UEFA, le plus beau but de cette compétition.

Normal de le retrouver donc dans cette liste ou Ismaila Sarr va rivaliser avec les plus grands comme Lionel Messi avec son coup franc lors de la demie finale de la ligue des champions face au Liverpool, la volée de Ivan Rakitic contre Tottenham ou encore la fusillade de CR7 contre MAN.U (2-1).

Parmi les autres nominés, Pedro Rodriguez apparaît aussi avec son magnifique but contre le Slavia Prague, il y a aussi le Portugais Luis Naniavec son but contre Qarabag après avoir dribblé plusieurs défenseurs. Katerina Svitkova avec une frappe lointaine contre le Bayern, le jeune Millot avec une frappe lointaine, une retourné acrobatique de Faupala et une magifique frappe du droit de Danilo Pereira avec le Portugal.

🚨 It's #GoalOfTheSeason time! ⚽️👑 🔟 UEFA competition golazos from the 2018/19 season. Which was the best? 📺 Watch the nominees and vote 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 26, 2019

