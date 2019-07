Le championnat de première division belge a depuis des années maintenant, regroupé des footballeurs sénégalais. Du temps de Kalidou Fadiga dans les débuts des années 2000, on parle aujourd’hui de son fils Noah Fadiga, de Krépin Diatta ou du tout nouvel arrivé, Amadou Sagna, avec le FC Bruges. Après plusieurs semaines de vacances, la Jupiler Pro League reprend ce vendredi avec 13 joueurs sénégalais dans les différentes formations belges en lice pour cette saison.

La Jupiler Pro League débute ce vendredi avec comme première affiche, le champion en titre Genk face à Charleroi du défenseur central Alioune Camara. Outre ce joueur sénégalais, douze autres joueurs entreront en lice ce weekend à travers les équipes de l’élite du football belge.

Passé tout près de remporter le titre de champion la saison écoulée, Bruges de Krépin Diatta et d’Amadou Sagna défiera le Waasland Beveren demain samedi pour la première journée. Mais si Sagna et Noah ont des chances de faire leurs débuts avec les Bleu et Noir, le vice-champion d’Afrique manquera cette première sortie des siens puisqu’il est actuellement en vacances après une semaine de la fin de la CAN 2019.

Voici la liste des joueurs sénégalais en lice pour cette saison 2019-2020

Royal Antwerp : Abdoulaye Seck – Amara Baby – Laurent Mendy

Club Bruges : Krépin Diatta – Amadou Sagna – Noah Fadiga

Zulte Waregem : Ibrahima Seck

Royal Charleroi : Mamadou Fall – Christophe Diandy – Modou Diagne

Courtrai : Alioune Camara

Gantoise : Mamadou Sylla

Royal Mouscron : Babacar Dione

wiwsport.com