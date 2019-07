Le Sénégal et l’Algérie, finalistes de la CAN 2019, progressent de façon sensible au classement FIFA du mois.

« Alors que plusieurs compétitions continentales – en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes – ont connu leur dénouement ces dernières semaines, l’édition de juillet du Classement mondial FIFA/Coca-Cola présente un certain nombre de changements significatifs. Comme on pouvait s’y attendre, les nouveaux champions de ces trois Confédérations en sont les bénéficiaires », écrit la FIFA sur son site officiel.

L’Algérie (40eme, +28), néo-championne d’Afrique, réalise la plus nette progression de ce mois de juillet en engrangeant pas moins de 117 points, tandis que le Sénégal (20eme, +2), valeureux finaliste, intègre pour la première fois le Top 20. Le Nigeria (33eme, +12), demi-finaliste, ainsi que les surprenants quarts-de-finalistes que sont Madagascar (96eme, +12) et le Bénin (82eme, +6), voient eux aussi leurs bonnes performances récompensées par un bond conséquent.

Le Top 20 mondial

Belgique 1746 pts Brésil 1726 pts France 1718 pts Angleterre 1652 pts Uruguay 1637 pts Portugal 1631 pts Croatie 1625 pts Colombie 1622 pts Espagne 1617 pts Argentine 1610 pts Suisse 1605 pts Mexique 1604 pts Danemark 1589 pts Chili 1583 pts Allemagne 1582 pts Italie 1569 pts Pays-Bas 1569 pts Suède 1558 pts Pérou 1552 pts Pologne 1550 pts

Sénégal 1550 pts

Le Top 10 Afrique

20. Sénégal 1550 pts

29. Tunisie 1496 pts

33. Nigeria 1481 pts

40. Algérie 1463 pts

41. Maroc 1461 pts

49. Egypte 1431 pts

50. Ghana 1429 pts

53. Cameroun 1409 pts

56. RD Congo 1395 pts

57.Côte d’Ivoire 1394 pts

