Attendu en début de semaine au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye n’est toujours pas officiellement un joueur du PSG.

Mais le dossier semble désormais bouclé entre Everton et le club de la capitale. Ce week-end, Leonardo a soumis une offre à 32ME au club de Premier League afin d’obtenir le transfert de l’international sénégalais, et c’est mardi soir que le board d’Everton devait trancher dans ce dossier.

Mais selon Le Parisien, l’accord de principe existe déjà entre les deux formations, et le milieu de terrain tant attendu par le Paris SG doit désormais arriver d’ici la fin de la semaine pour passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat. Idrissa Gueye continuera ensuite quelques jours ses vacances après avoir joué la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Ciblé dès le mercato d’hiver par Thomas Tuchel, Idrissa Gueye n’avait finalement pas rejoint le PSG en janvier, ce qui avait agrandi un peu plus le fossé entre l’entraîneur du Paris Saint-Germain et Antero Henrique. Mais le départ de ce dernier et son remplacement par Leonardo n’ont pas fait baisser le désir de Thomas Tuchel de faire venir Idrissa Gueye.

Une piste qui a été validée par le directeur sportif brésilien. Le montant du transfert étant trouvé, il reste désormais à ficeler les derniers détails avant que l’international sénégalais devienne officiellement le fameux numéro 6 du Paris Saint-Germain.