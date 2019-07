Âgé de 21 ans, Bassala Sambou avait terminé deuxième meilleur buteur de la Premier League 2 avec 11 réalisation, avec les U23 d’Everton. Ancien sociétaire de Coventry City, l’attaquant germano-sénégalais était arrivé en fin de contrat en juin dernier chez les Toffees qu’il avait rejoint en 2016.

Malgré son talent qui interpelle tout l’Angleterre, Sambou n’a eu aucune apparition avec l’équipe première des Toffees la saison dernière. Pourtant, The Sun nous informe que les dirigeants d’Everton ont tenté de le renouveler en lui proposant un contrat de Deux ans, mais le jeune prodige a décliné l’offre.

Sujet de plusieurs convoitises en Angleterre comme en Allemagne, l’attaquant a finalement choisi de rejoindre le Fortuna Sittard de Amadou Ciss, l’international U20, en première division hollandaise. Une nouvelle expérience que Bassala a annoncé sur son compte twitter, en remerciant le club et les supporters Toffees.

Thank you @everton for an amazing three years. Two Premier League 2 titles , made amazing friends and great memories that I will never forget.

Now time for the next chapter ! 💙#coyb @ Everton Goodison Park FC https://t.co/6SfaUWmBKK

— Bass Sambou. (@bsambou1) July 22, 2019