La Coupe d’Afrique des Nations a pris fin vendredi passé et le Sénégal a fini sur la deuxième marche du podium derrière l’Algérie sacrée championne d’Afrique. Occasion pour le Chef de l’Etat d’aborder le sujet au Conseil des Ministres de ce mercredi pour d’abord féliciter les Lions et tout l’ensemble des acteurs impliqués, mais aussi de demander une « évaluation exhaustive » de la participation du Sénégal à cette CAN 2019, nous informe l’APS.

Lors du Conseil des Ministres de ce mercredi, le Président de la République Macky Sall a « invité les acteurs du football à faire l’évaluation exhaustive de la participation du Sénégal à cette compétition africaine majeure« . « A l’entame de sa communication, rapporte le communiqué du Conseil des ministres, le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations et encouragements aux Lions, Vice-champions d’Afrique de football, à leur encadrement technique et administratif, aux supporters et au « 12ème Gaïndé » pour leur participation remarquable et honorable à la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte« .

Si le Sénégal est resté 17 longues années à courir derrière une place en finale, c’est bien parce qu’il y’a quelque part où le bas blesse pour une nation de football comme tel. « Il a également demandé au ministre des sports d’engager la mise en œuvre consensuelle d’un Plan stratégique de Développement du Football à l’échelle nationale dans le cadre du repositionnement de la discipline dans notre politique sportive« , nous apprend l’APS.

wiwsport.com