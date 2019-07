Après avoir remporté son duel face à Boy Niang 2, suite à la décision du CNG de lui octroyer la victoire après visionnage des images, le Diato dit ne pas être surpris et défie les deux protagonistes du choc royal.

Ce mardi, la Commission Règlements et Discipline du CNG a tranché en faveur du lutteur de Guédiawaye après l’introduction d’un recours du staff de Lac 2 au lendemain du combat. Il remporte ainsi le trophée, qui était mis en jeu, le drapeau Aliou Sall. Après sa victoire controversée sur Boy Niang 2 finalement confirmée par l’instance dirigeante de la lutte, le Puncheur rêve de la couronne royale et se dit prêt à en découdre avec Eumeu Sène et Modou Lo, histoire d’éclaircir les choses.

« Je remercie le bon Dieu d’abord. Mais, je savais parfaitement que le CNG allait trancher en ma faveur parce que je l’ai clairement battu. Boy Niang 2 ne peut pas me faire ce que Eumeu Sène et Modou Lo ont été incapables de réaliser. Pour le Roi des arènes, je n’ai jamais voulu salir sa victoire mais beaucoup dans l’arène n’ont jusque-là pas accepté le verdict de notre confrontation. Mais, étant fair-play, j’ai préféré accepter et passer à autre chose. Eumeu Sène et Modou Lo ne peuvent rien contre moi, ils m’ont jamais battu », a lâché Lac 2 dans une interview accordée à Luttetv.

Ce succès lui permet de se replacer dans la course pour le titre de Roi des arènes. Une couronne qu’il n’a jamais eu en sa possession et que détient désormais Eumeu Sène, adversaire de Modou Lo, ce dimanche.

