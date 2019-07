Organisatrice de la compétition, l’Egypte est tombée de très haut lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais après la compétition, le pays des Pharaons s’offre une polémique assez incroyable.

En effet, les médias locaux montent en épingle une image de Riyad Mahrez qui a snobé le premier ministre de l’Egypte Moustafa Madbouli lors de la remise du trophée, ce vendredi après la finale. Les images sont assez parlantes et le joueur de Manchester City, forcément impatient de soulever la Coupe, a arrêté de saluer les officiels au moment où l’homme politique était le prochain dans le rang, et l’ancien du Havre se met alors à chercher le trophée pour le soulever.

Il n’empêche, la télévision égyptienne a visiblement été choquée par cette image retransmise en direct dans tout le pays et au-delà, et des journalistes locaux ont même demandé à ce que Mahrez ne soit plus autorisé à fouler à nouveau le sol égyptien, d’après Foot01.

Le capitaine des #Fennecs Riyad Mahrez @Mahrez22 esquive le premier ministre du dictateur Al-Sissi et son ministre des sports. M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E #CAN2019 pic.twitter.com/lmQNj2PXB5 — Dômes & Minarets (@domes_minarets) July 20, 2019

