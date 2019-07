Avec l’arrivée de Predrag Rajkovic, le gardien de Reims, Édouard Mendy, pourrait quitter le club cet été. Cependant, son départ est lié à celui de Thomas Koubek (Stade Rennais).

Après trois ans au Stade de Reims, le gardien de but Édouard Mendy est tenté par un un nouveau challenge. Celui qui a effectué une très belle saison en Ligue 1 ne sera pas retenu par les dirigeants champenois en cas d’offre intéressante.

À l’étranger, deux équipes anglaises, dont les noms n’ont pas filtré, ont formulé des offres à Reims. La plus haute s’élèverait à 10M€ plus des bonus. Mais depuis sa blessure à la CAN, les pistes étrangères se sont refroidies. Rennes tente alors d’en profiter et avance ses pions. Selon les informations du site français,soccerlink.fr , visité par wiwsport.com, les bretons seraient disposer à payer la somme réclamée par le stade de Reims, soit environ 10M€. Seul hic, sa venue est liée au départ de Thomas (26 ans) qui est devenu un second choix pour le FC Porto.

En effet, après avoir priorisé le dossier menant au gardien rennais, le club portugais est passé à l’action la semaine dernière dans celui de Kevin Trapp, gardien du Paris Saint-Germain, avec une première offre estimée à 6M€, adressée au club de la capitale. Sergio Conceiçao en a fait une priorité et espère pouvoir boucler rapidement ce dossier.

