L’ancien international ivoirien a fait son bilan de la 24e édition de la coupe d’Afrique des nations. Didier Drogba a parlé du sacre de l’Algérie face au Sénégal qui selon lui est une consécration d’un bon parcours. Entre Mahrez, Salah et Mané, l’ancien ballon d’or africain a fait son choix.

Le champion d’Afrique a fait un parcours sans faute lors de cette compétition. En plus d’être la meilleure attaque, elle est la meilleure défense devant l’équipe finaliste. Un titre mérité donc selon Didier Drogba dans un entretien avec le site arabe Koora rapporté par Compétition.

« Je pense que l’Algérie a grandement mérité d’être sacrée au cours de cette CAN. Ils ont fourni une série de matchs de haute facture et ont fait un parcours sans faute durant toutes les rencontres disputées. On a pu voir qu’il y avait une belle cohésion entre les joueurs sur le terrain et ce n’est pas un hasard, c’est un gros travail tactique qui a été fait par le coach Belmadi. Il a réussi à créer de l’ambition et l’état d’esprit au sein du groupe. Il a relevé le défi durant tous les matchs et le résultat se fait voir » a analysé le nouveau conseiller de la CAF.

Sur le rendement des stars de la Can comme Mahrez, Mané et Salah, Drogba estime que l’algérien a été de loin plus perfomant que les autres. « Je vois que Mahrez s’est distingué de fort belle manière au cours de ce tournoi et pour moi, il a été et de loin meilleur que Salah et Mané. La raison est tout simple pour moi. Quand on voit comment a joué Mahrez au cours de cette compétition, on se rend compte qu’il a joué pour l’équipe et non pas d’une manière individuelle. En plus, il faut le souligner, il a trouvé des joueurs qui lui ont permis de tirer avantage de cela et au final, il a été excellent. D’ailleurs, c’est ce paramètre qui a fait défaut à Salah et Mané. » Rappelons que Sadio Mané a inscrit 3 buts de même que Mahrez et Salah 2 buts.

En conclusion, il salue l’expertise locale. Belmadi et Cissé sont à l’oeuvre des bons résultats de leurs équipes. « Pour moi d’abord, c’est la victoire du technicien local puisque certaines équipes ont produit leur meilleur football. Pour les coachs, je citerai Belmadi et Cissé. J’ai été très content pour ce duo car Belmadi a été le secret de la réussite de l’Algérie. Il a une relation très forte avec ses joueurs que ce soit dans la communication ou bien dans la motivation ».

