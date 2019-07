Watford intensifie les pourparlers avec Rennes pour un possible transfert de l’ailier sénégalais, Ismaila Sarr.

Le joueur de 21 ans est l’une des principales cibles des Hornets. Sarr a connu une saison impressionnante en France la saison dernière, terminant la campagne avec huit buts et cinq passes en Ligue 1.

Watford cherche à recruter un grand joueur cet été et l’international sénégalais est devenu le pion parfait. Des discutions préliminaires ont eu lieu concernant un déménagement sur le Vicarage Road, nous renseigne le média anglais Standard.co. Ismaila Sarr a participé à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, qui s’est incliné en finale face à l’Algérie vendredi, ce qui a retardé les discussions.

Toutefois, les négociations avec Rennes devraient s’intensifier cette semaine. Le transfert du vice-champion d’Afrique devrait être un record pour le club puisque le joueur le plus chère de Watfort, étant d’Andre Grey, n’a coûté que quelques 18,5 millions d’euros. Et la somme probable que pourrait réclamer les Bretons serait 25 à 30 millions de livres sterling environ. Sarr, qui a marqué contre Arsenal en Europa League la saison dernière, serait intéressé par ce que ce club pourrait lui offrir et par la possibilité de jouer en Angleterre.

