Le magnifique but du vice-champion d’Afrique, Idrissa Gana Gueye marqué contre le Bénin figure parmi les cinq plus beaux buts de la Coupe d’Afrique des Nations.

En effet, sa belle combinaison avec Sadio Mané suivie d’une frappe magistrale face au Bénin lors des quarts de finale a été choisie par la Confédération Africaine de Football dans ce Top 5 et occupe la troisième place des plus belles réalisations de la CAN Egypte 2019 . Il convient de noter que le coup franc magique de Mahrez face au Nigéria en demi-finale se classe sans surprise en tête, tandis que la superbe frappe du malgache, Ibrahim Amada face à la RDC hérite le quatrième rang.

