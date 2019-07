Les prolongations de la confrontation du 13 juillet dernier entre Lac de Walo et Boy Niang 2 de Pikine se poursuivent. Mbaye Guèye, le premier Tigre de Fass, se dit déçu de la prestation des deux lutteurs. Mais, selon lui, la faute incombe en grande partie à Boy Niang 2. Il soutient que Thiapathioly doit laisser Balla Gaye 2 tranquille et se concentrer sur sa carrière.

« Boy Niang 2 doit laisser tranquille le Lion de Guédiawaye et se projeter sur un autre lutteur. Il a beaucoup de potentiels adversaires dans l’arène et en faisant son chemin, il pourra hériter tôt ou tard de Balla Gaye 2. Mais pour le moment, je pense qu’il doit laisser tranquille le fils de Double Less », a affirmé le technicien de Fass dans les colonnes de Sunu Lamb.

Wiwsport.com