Le Sénégal a perdu la finale de la coupe d’Afrique des Nations face à l’Algérie ce vendredi au stade international du Caire. Édouard Mendy fait partie des joueurs sénégalais qui ont démarré la compétition.

Forfait depuis le match face au Kenya, le gardien de but sénégalais était parti en France pour suivre ses soins. De retour au Caire pour encourager ses coéquipiers, Édouard a vu ses coéquipiers perdre cette finale.

En zone mixte, il explique au micro de wiwsport.com qu’il faudra accepter la défaite et se remobiliser pour la CAN 2021.

« Ce n’est pas la meilleure équipe qui gagne ou l’équipe qui a le plus d’occasions. Aujourd’hui on a eu l’exemple, c’est une défaite il faut l’accepter. On est des grands garçons. On avait des objectifs qui étaient de ramener la première CAN au Sénégal et marquer l’histoire. Aujourd’hui cela ne s’est pas réalisé.

« Maintenant il faut évacuer la colère et la déception, évacuer pendant le repos avant le démarrage des championnats. Ensuite partir pour la CAN 2021 ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)