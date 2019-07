La guerre des mots entre Boy Niang 2 et Lac 2 continue toujours à défrayer la chronique. Après leur combat soldé par un nul, chacun accuse son adversaire de n’avoir pas rempli son obligation. Et selon le Diato de Walo, il ne pouvait pas faire certaines actions à cause des rastas de Boy Niang 2 qui lui a causé des blessures.

