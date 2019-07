Ce vendredi soir, la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations se conclut en apothéose avec une alléchante finale entre le Sénégal et l’Algérie. Pour lesLions de la Terenga, il s’agit d’une première finale continentale depuis 2002. Au pays, les réactions oscillent donc entre fierté et euphorie.

« Les gens sont très enthousiastes, très rassurés de l’issue de cette Coupe d’Afrique. Là bas c’est vraiment l’euphorie, les gens se rappellent de 2002 (NDLR : le Sénégal avait atteint les quarts de finale de la coupe du monde), ça leur rappelle des bons souvenirs » estime Kalilou Fadiga, notre consultant, ancien international sénégalais.

Passés par le chas de l’aiguille à plusieurs reprises (trois victoires étriquées 1-0), les Sénégalais restent optimistes et ambitieux : « Vendredi est un jour comme un autre pour nous. Certes c’est une finale, mais on sera optimiste parce que l’optimisme habite le Sénégalais. Le Sénégalais est quelqu’un de très fier, de très orgueilleux donc on fait toujours le maximum pour avoir la victoire à la fin de chaque rencontre. Après c’est vrai que ce n’est pas toujours avec facilité, mais l’essentiel c’est de gagner et le Sénégal y est toujours parvenu jusqu’à présent. »