Idrissa Gana Guèye reste une des priorités du technicien allemand du PSG, Thomas Tuchel. Quelques jours après la première offre relayée par les médias français, Tuchel a pourtant a préféré botté en touche ce sujet brûlant de son mercato.

Thomas Tuchel a récemment affirmé être en attente d’un numéro 6 pour son effectif dans ce mercato d’été, nous révèle 10 Sport. Mais interrogé sur les avancées du dossier Gana Guèye où le PSG aurait fait une nouvelle offre il y’a quelques jours, l’allemand a préféré esquiver le sujet de l’ancien joueur de Diambars. « Je ne peux pas faire de commentaires sur des noms en particulier, désolé », affirme Thomas Tuchel.

Toutefois, on devrait y voir plus clair d’ici la fin de la CAN, puisque Leonardo serait décidé à satisfaire la demande du technicien allemand concernant le milieu de terrain de Lions, élu à deux reprises homme du match lors de la Coupe d’Afrique des Nations où le Sénégal doit jouer la finale face à l’Algérie.

