La finale de la Can de finale contre l’Algérie, vendredi prochain, revêt un enjeu énorme pour Aliou Cissé au point qu’il a perdu le sommeil.

« Aliou Cissé quand tu le vois, tu te rends compte qu’il ne dort pas. Il n’y a même pas cinq jours, je disais à son staff, si vous le suivez, vous risquez de mourir, tellement c’est une bête du travail. Il m’arrive parfois de dormir jusqu’à 3 heures du matin et que mon téléphone sonne. Je prends, c’est lui au bout du fil. Je lui dis, mais je dors, il me dit, toi, tu as le temps de dormir ; moi, je n’ai pas le temps de dormir », a confié le Dtn Mayacine Mar, dans un entretien accordé à Source A.

En effet, Mayacine Mar croit savoir que la pression sur les épaules d’Aliou Cissé l’empêche de dormir. Mais le directeur technique national justifie l’attitude du coach des Lions par « l’obsession de la gagne. »

« (…) La critique facile envers Aliou Cissé. Sa famille, ses enfants. À côté, il y a un État qui veut des résultats, une Fédération qui investit, également, pour des résultats. Imaginez tout cela sur la tête d’une seule personne. Ce n’est pas facile de dormir avec ça… », ajoute le Dtn.

« Il réfléchit sur le jeu. Vous savez, l’équipe nationale, c’est une grosse responsabilité. Ça, j’en sais quelque chose. C’est une pression », indique-t-il.

