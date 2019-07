L’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée ce mardi au terrain annexe du stade 30 juin du Caire. Après la séance des remplaçants hier, le groupe était au complet cet après-midi.

21 lions se sont entraînés pour démarrer la préparation de la rencontre face à l’Algerie vendredi prochain. Une finale qui sera très attendue par le monde du football.

Le groupe au complet a effectué une Séance de décrassage avec quelques tours de terrain et des étirements. Seul Alfred Ndiaye blessé au genou depuis la deuxième journée face à l’Algérie n’était pas présent au terrain d’entraînement.

Kalidou Koulibaly suspendu pour pour cette finale s’est entraîné cet après-midi avec le groupe. Le défenseur sénégalais attend le verdict de la CAF par rapport au recours déposé par la fédération sénégalaise de football.

Le Sénégal et l’Algérie se sont retrouvés lors des phases de poule, notamment la deuxième journée et les fennecs avaient battu les poulains d’Aliou Cissé. On va donc vers une revanche, des retrouvailles vendredi prochain au stade international du Caire.

Le Sénégal qui s’est qualifié pour la deuxième fois en finale de coupe d’Afrique veut remporter ce trophée. Les algériens ont fait un parcours sans faute dans ce tournoi et ont pour objectif de repomporter la compétition.

Les lions ont battu en demi-finale la Tunisie (1-0) et décroché pour la deuxième fois une qualification en finale. L’Algérie a dominé le Nigeria en demi-finale et retrouve Sadio Mané et compagnie en finale.

(Mohamed El Amime Diop, envoyé au Caire)