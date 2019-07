C’est désormais officiel !!! Le duo Clarence Seedorf – Patrick Kluivert est démis de ses fonctions comme pressenti depuis plusieurs jours. Arrivés aux commandes en août 2018, les deux néerlandais ont payé les frais de leur élimination prématurée avec le Cameroun dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Le licenciement intervient un jour après une sortie musclée du ministre des Sports et de l’Education, Narcisse Mouelle Kombi, affirmant que les « échecs et insuffisances de la supervision technique de l’entraîneur, ainsi que son incapacité à maintenir la discipline dans l’équipe » expliquaient en grande partie cette désillusion. La Fédération Camerounaise de Football a donc officialisé ce mardi, le licenciement via un communiqué.

Rémunéré à hauteur de 96 000 euros par mois, le duo hollandais était le deuxième le plus payé d’Afrique. Rappelons que c’était dans un scénario complètement fou que les Super-Eagles avaient éliminé les champions en titre (3-2).

