La Tunisie et le Nigeria s’affrontent ce mercredi pour la médaille de bronze. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur de la Tunisie, Alain Giresse s’est exprimé sur cette rencontre.

« Notre objectif était supérieur à la demi-finale. Maintenant, nous nous concentrons sur le match contre le Nigeria et espérons gagner la troisième place. Je pense que ce sera une rencontre difficile sur le plan psychologique parce que nous ne sommes pas encore remis de la défaite face au Sénégal. »

« Je ne peux pas dire que tous nos joueurs sont en forme après avoir joué deux fois plus, mais nous ferons de notre mieux. C’est du football et nous comprenons la déception de toute l’équipe. Mais nous devons oublier cela et nous concentrer sur les Nigérians. »

Mohamed Drager, défenseur de la Tunisie

« Nous n’étions qu’à un pas de la finale mais nous jouons pour la troisième place. Nous allons essayer de gagner la médaille de bronze. Le Nigeria est une équipe très forte mais nous voulons partir sur une bonne impression pour nous et nos supporters. »

