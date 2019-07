Herve Renard n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de football. Le technicien français a démissionné de son poste nous informe la presse locale.

Aux commandes de la tanière des lions de l’atlas de puis 2016, Herve Renard a mis fin à son règne. Il aurait remis sa lettre de démission à la fédération marocaine de football nous informe la chaîne locale Arryadia. Une décision qu’il prend quelques jours après l’élimination du Maroc par le Bénin en huitième de finale. Les marocains ont perdu la série de tir au but (4-1).

Breaking news. Hervé Renard resigns as head coach of the Moroccan national team@Herve_Renard_HR @FRMFOFFICIEL @EnMaroc pic.twitter.com/iM35OS5KF5 — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) July 15, 2019

L’ancien champion d’Afrique avec la Zambie en 2012 et la Cote d’ivoire en 2015 tire toutefois un bilan positif de ces 3 années d’exercice. Il a réussi à qualifier le Maroc en coupe du monde 2018 après de longues années sans qualification (20 ans). Son équipe s’est arrêté en phase de poules. Rappelons aussi qu’en 2017, il avait emmené le Maroc au quart de finale de la Can. Une régression si on le compare à la présente édition.

Entraîneur depuis 1999, il a eu à diriger 6 clubs de niveaux différents et 4 sélections nationales, toutes africaines ( Zambie, Angola, Cote d’ivoire et Maroc).

