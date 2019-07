Hervé Renard n’a pas démissionné de son poste de sélectionneur des lions de l’atlas. Le principal concerné a levé le doute qui planait depuis ce matin.

Alors qu’une information de la presse marocaine (la chaine TV Arryadia) informait ce matin de la démission du sélectionneur qui aurait même déposé une lettre de démission à la fédération marocaine de football, cette dernière n’a pas tardé à démentir l’information sans convaincre.

« Nous démentons totalement les informations qui circulent en ce moment et qui font état de la démission d’Hervé Renard de son poste, ont fait savoir les responsables de la FRMF. Et nous tenons aussi à préciser que Fawzi Lekjaâ (le président de la fédération) a rencontré à deux reprises Mr Renard, dimanche et lundi dernier, pour évaluer la participation à la CAN. Et il a aussi été étudié les perspectives futures. Les parties se sont entendues pour se rencontrer de nouveau dans les jours à venir ».

Ce n’est que plus d’une heure après que le principal concerné a réagit sans entrer dans les détails. « À ce jour, je n’ai rendu officiellement aucune décision », a-t-il assuré au site Goal dans une courte mais concise intervention précise la source.

Son départ annoncé ne devrait pas surprendre plus d’un. Ses sorties avant la CAN et son résultat à la sortie de cette compétition alors qu’il faisait partie des favoris après une bonne prestation à la coupe du monde peuvent être des arguments pour parler de sa démission. Seulement, Herve Renard reste, pour le moment, le sélectionneur du Maroc.

