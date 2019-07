Matar Bâ, ministre des sports n’a pas tardé à manifester sa joie de voir les lions du Sénégal se qualifier en finale de la joute continentale pour sa deuxième fois de son histoire. Très fier, le ministre Matar Ba etait par ailleurs trop stressé durant toute la rencontre.

« Nous sommes fiers. Bien que je sois habitué à cette pression, j’ai failli ne pas terminer le match. Les jeunes ont compris leur mission et se sont battus jusqu’à la dernière énergie. C’est l’explosion de joie au Sénégal et c’est le cas ici. Je reviens des vestiaires et ils sont déjà dans leur finale. Ils ont jubilé et se sont rencontrés parce que l’ambition n’est pas terminée. Il faut aller jusqu’au bout de la compétition et parvenir à arracher ce trophée pour le peuple sénégalais.

« Le Président Macky Sall nous avait dit qu’il viendrait si les jeunes se qualifient en finale. Nous espérons que dès demain (aujourd’hui), des dispositions seront prises pour l’arrivée du chef de l’État », dixit Matar Ba, au micro de notre envoyé spécial en Égypte.

