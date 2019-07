C’est désormais officiel, Paul PUT n’est plus le sélectionneur du syli national, nous renseigne kalenews, visité par votre site Wiwsport.com. Le technicien belge et tout son staff technique sont limogés. Cette décision de la fédération guinéenne de football fait suite à la mauvaise prestation de l’équipe guinéenne à la CAN 2019.

L’annonce a été faite ce lundi par le président de la fédération guinéenne de football en marge d’un point animé au siège de la feguifoot. Arrivé en mars 2018 à la tête du syli national, Paul Put a dirigé 12 matchs officiels avec le Syli pour un bilan 3 victoires, 5 défaites et 4 matchs nuls.

Rappelons que le syli national a été éliminé par les Fennecs, finalistes de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Surclassée par l’Algérie (3-0), l’un des grands favoris de cette CAN, lors des huitièmes de finale, la Guinée avait surpris plus d’un en quittant prématurément cette compétition.

Tout juste après l’élimination, le public guinéen s’attendait à une démission du sélectionneur belge. Mais, impensable pour Paul Put. Il a donc fallu une réaction de la fédération pour faire déguerpir le belge.

Wiwsport.com