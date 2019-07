L’équipe malgache de football, “Les Barea” a été accueillie dans une liesse populaire, samedi, à leur retour à Antananarivo, après leur première participation à une phase finale de la coupe Afrique des nations, où elle a été éliminée en 1/4 de finale par la Tunisie, selon des médias internationaux.

Les joueurs de l’équipe ont été reçus en héros à leur retour à Antananarivo, où des dizaines de milliers de supporters les ont accueillis comme des champions, après leur première participation à la CAN. Une foule survoltée a inondé l’enceinte de l’aéroport et les rues aux alentours. Le bus des Barea a peiné à se frayer un passage.

« Je suis très très heureux, je n’ai jamais été heureux comme aujourd’hui », s’est extasié Heriniaina, 22 ans, après avoir pu apercevoir plusieurs joueurs. « Je ne sais plus quoi dire ou quoi faire ! Ils ont joué avec leur cœur et ils ont donné un beau spectacle. Ce que je vois aujourd’hui est magnifique ! »

À quelques mètres, c’est l’euphorie qui gagne. « Je suis très contente parce que c’est la première fois que je les vois en vrai », dit Kanto, étudiante. « Ils sont sympas et cool. Ils nous ont fait coucou et on a vu sur leur visage qu’ils ont compris que les Malgaches les aiment. »

Sifflets, klaxons, chants et cris de joie ont fait vibrer la capitale, dont les routes ont été paralysées par une marée humaine. Le cortège des Barea a poursuivi son chemin dans de nombreux quartiers de la ville, entrainant derrière lui des milliers de supporters.

« Je suis vraiment très heureux, parce que ça crée une très grande unité chez les Malgaches ! Ce qu’ont fait les Barea ça restera dans l’histoire », croit Ludovic, 49 ans.

Le cortège a terminé son périple dans le quartier de Mahamasina, en plein centre d’Antananarivo. Les joueurs ont à leur tour dit merci aux milliers de Malgaches qui les attendaient. Pour Melvin Adrien, gardien de but de l’équipe, « c’est un grand moment ». « Merci vraiment pour l’accueil, on a tout donné pour cette compétition », a-t-il ajouté, transi d’émotion.

