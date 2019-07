Les Lions du Sénégal sont maintenant devant à cinq minutes de la pause des prolongations. Sur un coup de pied arrêté tiré par Henri Saivet, le gardien de but tunisien, Hassen est poussé à la faute.

SENEGAL TAKE THE LEAD IN EXTRA TIME 🇸🇳

A set-piece sees the Tunisian goalkeeper punch the ball into his own player with the ball rebounding into the net, a horrible moment for the Tunisians. We have one more half of extra time remaining, 1-0 to Senegal.#AFCON2019 pic.twitter.com/kuQ8pOyJZW

— SuperSport ⚽️🏆 (@SuperSportTV) July 14, 2019